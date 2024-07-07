Emniyet amiri 3 kişiye hayat oldu

Aydın'da beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen 70 yaşındaki emekli emniyet amiri Ramazan Kanlıoğlu'nun ailesi tarafından bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu. Didim'de emekli emniyet amiri Ramazan Kanlıoğlu geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak Didim Devlet Hastanesi'ne getirildi. Beyin kanaması tanısı konulan Kanlıoğlu, Efeler ilçesindeki Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ilgili branş hekimlerince takip ve tedavisi yapılan hasta, yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşmişti. Atatürk Devlet Hastanesi organ nakil koordinatörlüğünde Ramazan Kanlıoğlu'nun ailesi ile yapılan görüşmeler sonucu aile organ bağışına onay verdi.

AİLEYE TEŞEKKÜR

Aydın İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, Ramazan Kanlıoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Şenkul, vefat eden Kanlıoğlu ailesine duyarlılıkları ve göstermiş oldukları örnek davranışlarından dolayı şükranlarını iletti.