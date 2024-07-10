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Haberler Aydın Aydın'da orman yangını: 5 uçak ve 5 helikopter havadan müdahale ediliyor

Aydın'da orman yangını: 5 uçak ve 5 helikopter havadan müdahale ediliyor

İHA
Aydın’da orman yangını: 5 uçak ve 5 helikopter havadan müdahale ediliyor

Yangın, Germencik ilçesi Dağyeni Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler geniş alana yayılırken, alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede söndürme çalışmaları havadan ve karadan gerçekleştirilirken, yangına 5 helikopter, 5 uçak, 18 arazöz ve 5 su tankeri ile müdahale ediliyor.

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