Aydın’daki ölümlü asansör kazasındaki karar annenin acısını büyüttü

Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör kazasında 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör firması yetkilisi Mustafa B. ile firma sahibi Halil T., firma mühendisleri Ramazan A. ve Uğur İ. Tutuklanmıştı.

Firmanın elektrik mühendisi Nuri M.'nin ise tutuksuz yargılandığı davada karar açıklandı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına 5 sanık ile birlikte Zeren Ertaş'ın ailesi ve avukatlar katıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SUÇLARI SABİT GÖRÜLDÜ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Mustafa B, Halil T, Ramazan A, Uğur İ ve Nuri M'nin üzerlerine atılı "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçunu işlediklerinin sabit olduğunu savundu. Savcı, mevcut delil durumu ve sanıkların tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak Halil T, Ramazan A ve Uğur İ'nin hükümle birlikte tahliye edilmelerini talep etti.

Mütalaada bilirkişi raporunda asansörün bakım ve onarımını gerektiği gibi yerine getirmeyerek kazanın olmasında ana etken olduğu belirtilen asansör bakım görevlisi Mustafa B'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi. Sanıklar, savunmalarında mütalaayı kabul etmediklerini belirterek beraat istedi.

İKİ YIL MESLEKTEN MEN CEZASI

Savunmaların ardından mahkeme, Mustafa B'ye "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle 6 yıl 8 aya çıkarılan ceza, sanığın geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alınarak yapılan indirimle 5 yıl 6 ay 20 gün olarak açıklandı. Sanık ayrıca 2 yıl meslekten men edildi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Halil T, Ramazan A. ve Uğur İ. hakkında ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 6 ay olarak açıklanan hapis cezası, sanıkların geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alınarak yapılan indirimle 2 yıl 11 ay olarak karara bağlandı. 3 sanık, hükmün ardından tahliye edildi. Hakkında kast ve taksirin bulunmaması nedeniyle Nuri M'nin ise beratına karar verildi.

"İTİRAZ EDECEĞİZ"

Davada 4 sanığa verilen cezaları yetersiz bulan Ertaş ailesi, avukatları aracılığıyla istinafta karara itirazda bulunacak. Yeni Asır'a konuşan Zeren Ertaş'ın annesi Serpil Ertaş, "İsteğimiz cezalar verilmedi. Avukatımız aracılığıyla istinafta karara itiraz edeceğiz. Duruşmada sanıklar birbirlerine suç atarak kendini iyi savunamayan birinin üzerine suçu yıktı. Ben tek suçlunun onun olduğunu düşünmüyorum. İdam cezası da verilse değişen bir şey olmayacak. Zeren geri gelmeyecek ancak en azından caydırıcılık olması, herkesin işini düzgün yapması, başkalarının canı yanmaması için daha fazla ceza almalarını bekliyorduk. Bu davanın yeterince üzerine gidilmediğine inanıyorum. Gönlümüz isterdi ki biraz daha araştırılsın ve sonucunda suçlulara hak ettikleri cezalar verilsin. Hayalleri olan genç bir insanın canını bedeli sadece 6 yıl olmamalıydı. Çok az bir ceza verildi. İyi hal indirimi de uygulandı. Daha büyük cezalar verilmeli ki herkes işini güzel yapsın" dedi.

"KIZIMIN İHMAL KURBANI OLDUĞU BİLİNSİN"

Anne Ertaş, "Vefatından sonra kızımın ismi derslik, kütüphane, cadde, sokaklara verildi. Kızımın ismini oralarda görenler bu kimmiş diye merak edebilirler. Birileri işini düzgün yapmadığı için Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiğini bilsinler, biz bunu istiyorduk. Kızımın ismini yaşatanlara teşekkür ediyorum. Dedesi torununun kaymakam olmasını istiyordu. Kızımda dedesinin vasiyetini yerine getirecekti. Ancak ihmaller zinciri sonucunda kızım hayallerine kavuşamadan kara toprağa girdi" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Öte yandan olayla ilgili 4 müdür hakkında verilen soruşturma izninin ardından idare mahkemede de olaya ilişkin diğer davanın görüleceği öğrenildi.