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Haberler Aydın Kuşadası'nda kruvaziyer bereketi: 9 bin 257 turist geldi

Kuşadası'nda kruvaziyer bereketi: 9 bin 257 turist geldi

Aydın'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte başlayan turizm hareketliliği devam ediyor. Kuşadası'na demirleyen 2 gemiyle toplam 9 bin 257 turist daha geldi.

AA
Kuşadası’nda kruvaziyer bereketi: 9 bin 257 turist geldi

Aydın'da Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas" ve Bahama bayraklı "Norwegian Viva" isimli 2 kruvaziyer demirledi. Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı turistler, limanda halk oyunları gösterileriyle karşılandı. Yolculardan bazıları tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi. Tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, açıklamasında, limana 2 kruvaziyer ile 9 bin 257 turistin geldiğini söyledi. Kruvaziyer turizminin kent ekonomisi için değerli olduğunu vurgulayan Güngör, Kuşadası Limanı'nın tek başına Türkiye'deki toplam yolcu gemisi ve yolcu trafiğinin yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştirdiğini ifade etti.

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