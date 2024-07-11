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Aydın'da zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Aydın'da zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Nazilli'de uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne jandarmanın yaptığı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

DHA
Aydın’da zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Aydın'da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında örgütün elebaşı O.S.'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 620 gram sentetik uyarıcı, 54 gram esrar, tabanca, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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