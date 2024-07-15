Hurdacı başkana dünyadan destek

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde topladığı hurdalarla kadın voleybol takımı kurup 2. Lig'e çıkaran Kuyucak Gencelli İdman Yurdu Başkanı Hayati Kılıçarslan, dünya genelinde destek bulmaya devam ediyor. Kuyucak Gencelli İdman Yurdu'nun başkanlığını yapan Hayati Kılıçarslan, Aydın'da her gün 80 kilometre dolaşarak topladığı hurdalarla kadın voleybol takımı kurarak spora olan sevgisini ve azmini gösterdi.

Takım, kısa sürede 2. Lig'e yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Kılıçarslan'ın bu başarısı, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de yankı buldu ve birçok kişi ve kurumdan destek aldı. Pakistanlı iş insanı Muhammed Ershad, Kılıçarslan'ın destek çağrısına kayıtsız kalmayarak Kuyucak Gencelli İdman Yurdu kadın voleybol takımına 200 voleybol topu gönderdi. Bu destek, takımın antrenman ve maç hazırlıklarına büyük katkı sağladı. Kılıçarslan, bu yardımla ilgili olarak, "Desteklerinden dolayı Muhammed Ershad'a ve tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. Bu tür yardımlar takımımızın başarısına büyük katkı sağlıyor" dedi.