Yolcu otobüsü eve girdi: 1 kişi hayatını kaybetti

AYDIN'IN Söke ilçesinde akıllı kavşağa hızlı giren yolcu otobüsü karşı şeride geçerek bir eve çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Didim'den Aydın istikametine seyir halinde olan İsmail Yıldırım idaresindeki yolcu otobüsü, kavşağa hızlı girmesi sonucu karşı şeride geçip bir eve çarptı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada muavin hayatını kaybederken yaralı 12 yolcu olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.