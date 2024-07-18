Fabrikadaki yangın 6 gün sonra söndürüldü

AYDIN'IN Söke ilçesindeki 800 kişinin çalıştığı kağıt fabrikasında çıkan yangın 6 gün sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada 140 bin ton kağıt kül oldu. Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz tarihinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 gün boyunca söndürülemedi. 23 ilden gelen ekip havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Ancak başarılı olamadı. Gelen takviye ekipler ile toplam 54 iş makinesi, 80 itfaiye aracı ve arazöz ile 290 personel, yangının söndürülmesi için sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara başladı. Yangın 6 günün sonunda itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 240 dönüm arazi üzerinde etkili olan yangında, fabrikada ilk belirlemelere göre 140 bin ton atık kağıt küle döndü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.