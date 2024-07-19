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Haberler Aydın Kadına çarpan 13 yaşındaki çocuk korkudan eve kaçtı

Kadına çarpan 13 yaşındaki çocuk korkudan eve kaçtı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda elektrikli motosiklet kullanan 13 yaşındaki çocuk, karşıya geçmek isteyen kadına çarpıp kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken eve kaçan çocuğun babası olay yerine gitti.

İHA
Kadına çarpan 13 yaşındaki çocuk korkudan eve kaçtı

Aydın'daki kaza İncirliova'da Cumhuriyet Mahallesi Şirinevler Caddesi üzerinde yaşandı. Elektrikli motosiklet ile seyir halinde olan 13 yaşındaki K.Y, yolun karşısına geçen A.Ş'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hem sürücü hem yaya yola savruldu. Korkan çocuk olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaralı kadın için olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinden kaçan çocuğun babası ise bölgeye gelerek oğlunun korktuğunu eve geldiğini söyledi.

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