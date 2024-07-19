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Haberler Aydın Okulda korkunç olay! Demir kapı minik çocuğun üzerine yıkıldı

Okulda korkunç olay! Demir kapı minik çocuğun üzerine yıkıldı

Son dakika Aydın haberleri... Aydın'ın Söke ilçesinde, okul bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan küçük çocuğun üzerine okulun demir bahçe kapısı düştü.

KAZIM YÖRÜKCE
Okulda korkunç olay! Demir kapı minik çocuğun üzerine yıkıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde okul bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken üzerine kapı devrilen küçük çocuk yaralandı. Söke Batı Söke Çimento İlköğretim Okulu Bahçesi'nde meydana gelen olayda okul bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan küçük bir çocuğun üzerine okulun ağır metal giriş kapısı devrildi.

Kaza sonucu yaralanan çocuk kanlar içinde yerde kalırken, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı, İlk müdahale olay yerinde yapılırken, çocuk hızla hastaneye kaldırıldı. Demir kapının üzerine düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan çocuğun kafasında 12 dikiş atıldı. Yapılan müdahalenin ardından küçük çocuk Aydın Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Üzücü olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Böyle bir ihmal olamaz, Allah korumuş koskoca demir kapı çocuğun ellemesiyle veya sallamasıyla düşüyor. Ya eğitim yılında yaşanmış olsaydı, onca çocuk kapının altında kalacaktı. Yeter artık bu ülkede sorumsuzluklar, denetimsizlikler, ihmaller yüzünden boşu boşuna acı çeken ve can verenlere" dedi. Evlatları ölümden dönen aile ise hukuku yola başvurup konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

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