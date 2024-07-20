Aydın’daki çekiçli dehşetin ayrıntıları şoke etti! Eve hırsızlık amacıyla girmiş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde televizyon tamiri için geldiği evde aynı aileden 4 kişiyi çekiçle yaralayan Mehmet Gerçek'in saçtığı dehşetin ayrıntıları belli oldu. Olayda eşi ve 6 yaşındaki kızı ile birlikte kayınpederi ve kayınvalidesi yaralanan İbrahim Gökharman, Yeni Asır'a konuştu.

AMACI HIRSIZLIK

İbrahim Gökharman, zanlı Mehmet Gerçek'in televizyon tamiri bahanesiyle geldiği evde önce kesif yapıp sonra evdeki ziynet eşyalarını çalmaya çalıştığını ifade etti. Nazilli'nin kırsal Kardeşköy Mahallesi'nde yaşanan tüyler ürperten olayda televizyon tamircisi Mehmet Gerçek, çekiçle aynı aileden Hulisi Duran (65) eşi Nakşiye Duran (60) ile kızı Hatice Gökharman (37) ve torunu Beyza Gökharman'ın (6) kafasına çekiçle vurup yaraladı. Olayda ağır yaralanan Duran çiftinin hastanedeki tedavileri sürerken Hatice Gökharman ile kızı Beyza Gökharman, taburcu edildi.

ÇEKİCİ BİDONA SAKLAMIŞ

Korkunç olayda yaralanan Hatice Gökharman'ın eşi İbrahim Gökharman, dehşete düşüren olayın ayrıntılarını anlattı. Kayınbabasının televizyonu bozulduğu için tamirci çağırdığını ifade eden Gökharman, "Kayınpederim televizyon tamircisi diye Mehmet Gerçek'i gündüz eve çağırmış. Sonra akşam bu tamirci bir daha eve gelmiş ve gizlice içeriye girmiş ve evi karıştırmaya başlamış fakat kayınpederim Hulisi Duran ve kayınvalidem Nakşiye Duran ile evin üst katında karşılaşınca her ikisinin kafasına çekiçle öldürmek için vurmuş. Bu esnada alt katta eşim ve kızım Hatice bulunuyor. Bu esnada kızım yukarı çıkınca kızımın da kafasına vuruyor. 6 yaşındaki çocuktan ne istedin? Sonrasında aşağıya inip eşimin kafasına vuruyor. İfadesinde her ne kadar kabul etmese de jandarmanın elinde bir sürü delil var. Suç aleti çekiç de var. Hatta çekici bidonun içine saklamış" dedi.

TANININCA ÇEKİÇLE ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Televizyon tamircisi Mehmet Gerçek'in inkar etse de hırsızlık yapmak için eve geldiğinden emin olduğunu belirten Gökharman, "Evde para ve ziynet eşyaları bulunuyordu. Bizim tahminimiz bu yönde çünkü, olaydan 1-2 gün önce kahvehanelerde, '1-2 gün sonra elime yüklü miktarda para geçecek' demiş. Kayınpederim ve kayınvalidemin evde ziynet eşyaları vardı. Sakladığı yeri biliyorduk. Savcılığın izniyle birlikte dün 4 kişi eve gittik. Paralar ve ziynetlerin yerinde olduğunu gördük. Hırsızlığı gerçekleştiremedi çünkü eve girdiğinde kayınbabam ve kayınvalidem ile karşılaşıp kimliğinin ortaya çıkacağını anlayınca bu olayı gerçekleştirmiş" diye konuştu.