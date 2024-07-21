Aydın’da yüksek nem ve sıcak birleşti, sokaklar boş kaldı

Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıklarında artış yaşanırken artan nem oranı ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceleri buluyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, artan nem oranları da adeta Aydın'ı esir alıyor. Yeni haftaya yüzde 60'ları bulan nem oranları ile başlayacak olan Aydın'da hafta boyunca nem oranının yüzde 65'e kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Özellikle denize kıyısı olan bölgelerde yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın'da 22 Temmuz Pazartesi günü en yüksek hava sıcaklığının 42 derece olması beklenirken, en yüksek nem oranı ise yüzde 61 olacak. 23 Temmuz Salı günü en yüksek hava sıcaklığının 42 derece olması beklenirken, en yüksek nem oranı ise yüzde 40 olacak. 24 Temmuz Çarşamba günü en yüksek hava sıcaklığının 40 derece olması beklenirken, en yüksek nem oranı ise yüzde 53 olacak. 25 Temmuz Perşembe günü en yüksek hava sıcaklığının 39 derece olması beklenirken, en yüksek nem oranı ise yüzde 61 olacak. 26 Temmuz Cuma günü en yüksek hava sıcaklığının 38 derece olması beklenirken, en yüksek nem oranı ise yüzde 65 olacak.

"SOKAKLAR BOŞ KALDI"

İl genelinde etkili olan nem oranları ile hissedilen sıcaklığın 45 dereceleri bulması sebebiyle kent sokakları da boş kaldı. Bunaltıcı hava sebebiyle rahatsızlığı olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi evde kalmayı tercih ederken, zorunlu olarak dışarıya çıkan vatandaşlar da kendilerini sıcaklardan korumaya çalışıyor. Gün içerisinde yüzlerce vatandaşın geçtiği ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de bulunan Atatürk Kent Meydanı da, sıcaklar ve nemden nasibini alarak sessizliğe büründü. Kent Meydanı ve çevresinde bulunan parkların da boş kaldığı görülürken, uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamasını tavsiye etti.