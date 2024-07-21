Aydın’daki yangın kampüs alanına doğru ilerliyor

Yangın, merkez Aytepe'de saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Aytepe yakınlarındaki kuru otların tutuşması ile başlayan yangın kısa sürede her yeri sardı.

Yangını söndürmek için tüm ekipler seferber olurken, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin mücadelesi devam ediyor.

Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, bölgeye jandarma TOMA'ları da sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'ndeki araziye sıçrayan yangına havadan 3 helikopter de müdahale etti.

Yangında sosyal tesislerdeki 19 er dumandan etkilendi. Kentteki çeşitli hastanelre götürülen erlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kontrol altına alınan yangında 70 dönümlük alan zarar gördü.