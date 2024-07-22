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Haberler Aydın Didim'e mavi bayrak

Didim'e mavi bayrak

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan 2. Koy Halk Plajı 'Mavi Bayrak' alırken, ilçede mavi bayraklı plaj sayısı 13'e yükseldi.

KAZIM YÖRÜKCE
Didim’e mavi bayrak

Aydın'ın önemli turizm kentlerinden olan Didim ilçesi, her geçen gün mavi bayrak sayısını artırıyor. Bu çerçevede ilçede bulunan 2. Koy Halk Plajı da Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) yürüttüğü Mavi Bayrak programı kapsamına dahil edildi. Yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği gibi kriterlerde yüksek standartları yakalayan yüzülebilir alanları kapsayan mavi bayrağı alan plaj sayısı 13'e yükselirken, düzenlenen törenle mavi bayrak flaması ikinci koyda göndere çekildi.

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