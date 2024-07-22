Didim’e mavi bayrak

Aydın'ın önemli turizm kentlerinden olan Didim ilçesi, her geçen gün mavi bayrak sayısını artırıyor. Bu çerçevede ilçede bulunan 2. Koy Halk Plajı da Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) yürüttüğü Mavi Bayrak programı kapsamına dahil edildi. Yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği gibi kriterlerde yüksek standartları yakalayan yüzülebilir alanları kapsayan mavi bayrağı alan plaj sayısı 13'e yükselirken, düzenlenen törenle mavi bayrak flaması ikinci koyda göndere çekildi.