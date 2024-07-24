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Haberler Aydın Borcunu ödemeye giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Borcunu ödemeye giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, esnafa olan borcunu ödemek için yola çıkan 66 yaşındaki Resul Abdülhalim hafif ticari aracıyla seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

DHA
Borcunu ödemeye giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Aydın'da iddiaya göre, Sümerbank'tan emekli olduğu öğrenilen Resul Abdülhalim, sanayi esnafına borcunu ödemek için 16 GA 433 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı. İddiaya göre Abdülhalim, yolda seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Bu sırada Abdülhalim yönetimindeki araç, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyere çarparak durdu. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdülhalim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Abdülhalim'in cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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