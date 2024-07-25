Aydın’da sokak köpeği, süs köpeğini parçaladı...

Olay, Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Sokak hayvanı olan bir köpek, aniden sahipli süs köpeğine saldırdı. Çevredeki vatandaşların korku dolu bakışları altında köpek, süs köpeğini dişleriyle parçaladı. Süs köpeğini sağa sola savurarak nefessiz bırakan köpek, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle süs köpeğini bırakıp kaçtı. Kaburgası kırılan süs köpeği ise tedavi altına alındı.

Yaşanan anlar ise bir işyerinin kamerasına yansıdı. Olayın yaşandığı bölgedeki esnaflar, saldıran köpeği ilk kez bu civarda gördüklerini belirterek yetkilileri önlem almaya davet etti.