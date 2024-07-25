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Haberler Aydın Aydın'da sokak ortasında iki grup birbirine girdi

Aydın'da sokak ortasında iki grup birbirine girdi

Aydın'da iki grup arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi müdahale ederken trafikte de aksamalar meydana geldi.

İHA
Aydın’da sokak ortasında iki grup birbirine girdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde Güvercinada Caddesi üzerinde meydana gelen olada edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, kimse kavganın sebebini anlayamadı.

Kavgada tarafları ayırmak isteyen polis ekipleri zaman zaman zor kullanmak zorunda kalsa da, etrafındaki polislere aldırış etmeyen taraflar ise birbirlerine saldırmaya devam etti. Bir anda büyüyen kalabalık sebebiyle kavga yola kadar taşarken, trafikte aksamalar meydana geldi, yol kenarında park halinde bulunan araçlar da kavgadan nasibini aldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu taraflar güçlükle ayrılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay anında çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ise kalabalık grubun birbirine saldırması ve polis ekiplerin tarafları ayırmaya çalışması yer aldı.

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