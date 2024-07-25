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Haberler Aydın Babasının işyerine defalarca ateş etti

Babasının işyerine defalarca ateş etti

KAZIM YÖRÜKCE
Babasının işyerine defalarca ateş etti
AYDIN'IN Efeler ilçesinde arasında husumet olan babasına ait işyerine silahla ateş açan şahıs yakalandı. Olay, Efeler ilçesi Konuklu Mahallesinde meydana geldi. M.Y. isimli şahsa ait işyeri kurşunlanırken ihbar üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu işyerine ateş açan kişinin iş yeri sahibi M.Y'nin oğlu 23 yaşındaki D.A.Y olduğu tespit edildi. D.A.Y. jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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