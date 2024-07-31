AK Partili Ökten’den algı tepkisi geldi

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Aydın'da Cumhur İttifakında çatlak olduğu algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek tepki gösterdi. Ökten, "Açık ve net şekilde ifade etmem gerekir ki bizim Cumhur ittifakından ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden herhangi bir rahatsızlığımız söz konusu dahi değildir" dedi. Ökten, "Cumhur İttifakı bu milletin kaderinin yeniden yazıldığı 15 Temmuz gecesi ve ertesinde temelleri atılmış bir ittifaktır. Cumhur İttifakı bu milletin hamuruyla yoğrulmuş, binlerce yıllık kültürüyle şekillenmiştir. Bizler için Cumhur İttifakı bu milletin çimentosudur ve çelik kadar sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ne denli bir uyum içerisinde çalıştığı ve milletimizi kızıl elmaya ulaştırmak adına büyük fedakarlıklar gösterdikleri hepimizin malumudur" diyerek Cumhur İttifakı'nın önemini dile getirdi.