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Haberler Aydın

Dilencinin üzerinden çıkan yüzlerce liraya el konuldu

Aydın'da cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlarla karşı yapılan çalışmalar sürüyor. Kuşadası'nda Atatürk Bulvarı üzerinde dilencilik yaptığı belirlenen şüphelinin üzerinden çıkan 1300 liraya el konulurken hakkında işlem yapıldı.

İHA
Dilencinin üzerinden çıkan yüzlerce liraya el konuldu

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere göz açtırmıyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Son olarak aldıkları bir ihbarı değerlendiren ekipler, Atatürk Bulvarı üzerinde bir kişinin dilencilik yaptığını tespit etti. Zabıta memurları, şahıs hakkında tutanak tuttuktan sonra, dilencilikten elde ettiği 1300 liraya el koyup, hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca işlem uyguladı.

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