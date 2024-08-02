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Haberler Aydın

Hırsızlık suçundan cezaevine giren kadın çıkınca yine çaldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda hırsızlık suçundan cezaevine giren 30 yaşında M.N., izinli çıktıktan sonra semt pazarında alışveriş yapan bir kişinin cep telefonunu ve bir marketten birkaç ürünü çaldı.

DHA
Hırsızlık suçundan cezaevine giren kadın çıkınca yine çaldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinmde bugün öğle saatlerinde Altıntaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hırsızlık suçundan hüküm giydiği cezaevinden izinli çıkan M.N., ilçede kurulan semt pazarında alışveriş yapan bir vatandaşın çantasında bulunan telefonu çalarak kayıplara karıştı.

M.N., aynı gün Altıntaş Mahallesi'nde bulunan bir markete girdi ve burada da hırsızlık yaptı. Hırsızlık ve çalıntı cep telefonu ihbarını alan Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışma sonucu M.N.'yi Altıntaş Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan M.N.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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