Milli Park’ta orman yangınına karşı bidonlu önlem

Aydın'da yaban hayatının son sığınağı konumunda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı başta olmak üzere il genelindeki ormanların, yangınlara karşı korunması hedefiyle önleyici tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu çerçevede birçok canlı türüne ve dünyada sadece Türkiye'de bulunan 18 bitki türüne ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda da Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde alınan tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Milli Park'ın ana yol üzerinde çıkabilecek muhtemel bir yangına karşı ilk müdahale yapılabilmesi için yol kenarlarına su bidonları konulurken, tankerler de hazır bulunduruluyor. Günlük devriyelerini gerçekleştiren ekipler, su bidonlarını da sık sık kontrol ederek eksilen bidonların yeniden dolumunu sağlıyor. Konu ile ilgili Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Milli Parkımızda Orman Yangınları Tedbirleri kapsamında, Milli Parkın ana yol üzerine yerleştirilen su bidonları periyodik aralıklar ile kontrol edilerek eksilen sular doldurulmaktadır" ifadeleri yer aldı.