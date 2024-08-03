Efeler Belediyesi’ne haciz şoku

Belediyelerin SGK'ye borçlarına ilişkin son günlerdeki tartışmaların ardından haciz işlemleri başladı.

TEBLİGAT YAPILDI

EFELER Belediyesi ve iştiraklerinin 308 milyon TL civarında olan borcunun 86 milyonluk kısmı için belediyeye icra takibi başlatıldı.

Yasal süre içerisinde borcun 23 milyonluk kısmının ödemesi gerektiğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ödeme yapılmadığı takdirde hesaplarına bloke konularak haciz işlemlerine başlanacağını dile getirdi. Yetiştin, "Bizim açımızdan bu çok mümkün gözükmüyor ama bakacağız. Görüşmelere devam edeceğiz ama ancak icra işlemlerinin başlatılacağına yönelik tebliğ edildi " dedi.