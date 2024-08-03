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Haberler Aydın

Kadınlara laf attığı için tezgahı kaldırılan esnaftan belediye başkanına bıçaklı saldırı

Aydın'ın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çarşıda kadınlara laf atması nedeniyle tezgahı kaldırılan esnafın bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırıdan yara almadan kurutlan Kaya, açıklamada bulundu. Saldırganın ekipler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İHA
Kadınlara laf attığı için tezgahı kaldırılan esnaftan belediye başkanına bıçaklı saldırı

Aydın'nın İncirliova ilçesindeki Sevgi Yolu bölgesinde iddiaya göre, bölgede boya tezgahı bulunan T.B. (42), çarşıdan geçen kadınlara laf attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan şikayetler üzerine İncirliova Belediyesi harekete geçti. T.B.'nin Sevgi Yolu içindeki tezgahını kaldırma kararı alınırken, alınan karara sinirlenen şahıs Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya bıçakla saldırdı. Başkan Kaya, çevredekilerin de araya girmesi ile saldırıdan kıl payı kurtuldu. Olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından T.B. gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şahsın emniyet güçlerine tehdit ve hakarette bulunduğu da öğrenildi.

BAŞKAN KAYA'DAN AÇIKLAMA

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya olay ardından yaptığı açıklamada, "Sevgi Yolu üzerinde uygunsuz davranışları nedeniyle çevredeki esnaf ve vatandaşlarımızdan yoğun şikayet alan bir seyyar esnafı uyardığımız esnada şahsın hakaret ve bıçaklı saldırısına maruz kaldığımı üzülerek belirtirim. Şahsıma yapılan bu talihsiz saldırı ekip arkadaşlarımızca fiili duruma varmadan engellenmiş olup, şahıs emniyette ifade vermektedir. Sağlık durumumun gayet iyi olduğunu bildirir, arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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