Aracına çarpıp kaçanı sosyal medyadan Allah’a havale etti

Aydın'daki kaza, 4 Ağustos Pazar günü İzmir Bulvarı üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhsin Güdücü yönetimindeki 20 L 2778 plakalı otomobile, iddiaya göre makas atan bir sürücünün kullandığı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilde bulunan Güdücü'nün eşi ve çocuğu büyük panik yaşadı. Çarpmanın ardından kazaya sebebiyet veren sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yaşadığı paniği atlatan Güdücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeyi yaparak kaçan sürücü ve aracının tespit edilmesi için çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: "ALLAH'INDAN BUL

Ailesinin olay sırasında büyük panik yaşadığını belirten Muhsin Güdücü, yaşadığı olayı sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Güdücü, kazanın ardından yaşadığı korku ve paniği dile getirerek, sürücünün sorumsuz davranışını eleştirdi. Muhsin Güdücü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün 17.35'te Aydın 1. Organize Sanayi önünde arkamdan makas atarak aracıma maddi hasar verip bir de ahlaksızca kaçıp giden beyaz suv araçlı maganda. Seni Allah'a havale ediyorum. Aracın içinde çocuk vardı aracın dengesini bozdun zor toparlayıp durabildim.

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İnsan bir durup 'geçmiş olsun' der, tutanak tutulur giderdin. Ama sen hem canımızı hem malımızı hiçe sayıp, düdük çalmama rağmen defolup gittin. Allah'ından bul" ifadelerine yer verdi. Güdücü'nün paylaşımına kısa sürede çok sayıda 'geçmiş olsun' dileğiyle yorum yapılırken, kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.