Aydın’daki yangın 3 hektar alanı zarar verdi

Aydın Nazilli'deki yangın dün Esenköy Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan müdahale ederken yangın söndürme helikopter ve uçakları da sortileri ile ekiplere havadan destek verdi.

6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 tanker ve çok sayıda orman ve itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın, yoğun uğraşlar sonucu 4 saatin sonunda kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar ormanlık alan zarar görürken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.