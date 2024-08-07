Tansu Çiller Aydın’da cenaze törenine katıldı

ESKİ Başbakanlardan Tansu Çiller, Doğru Yol Partisinde kendisiyle siyaset yapan geçtiğimiz dönemde İYİ Parti Söke Belediye Başkan Adayı Mehmet Koyuncu'nun hayatını kaybeden kayınvalidesi Mahizar Özergin'in cenaze törenine katıldı. Geçtiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İYİ Parti'den Söke Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Koyuncu'nun kayınvalidesi Mahizar Özergin yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle hayatını kaybetti.

TANSU ÇİLLER'İN HAYRANI

CENAZE namazına Eski Başbakan Tansu Çiller, Söke Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çiller ile yakın mesai içerisinde olan Mehmet Koyuncu emekli olup Söke'ye dönmesine rağmen Çiller ile bağını koparmadı. Tam bir Çiller hayranı olan Koyuncu, 10 yıl önce dünyaya gelen ikiz kızlarının birisinin ismini Tansu diğerinin ismini de Çiller'in torununun ismi olan Cansu ismini koymuştu.