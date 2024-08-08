  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın

Aydın'daki orman yangın 2. gününde! Ekipler canla başla müdahale ediyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde dün öğle saatlerinde makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yerleşim yerlerine kadar ilerleyen yangına 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri müdahalede ederken ekipler de karadan sabaha kadar çalıştı.

DHA
Aydın’daki orman yangın 2. gününde! Ekipler canla başla müdahale ediyor

Aydın'daki yangın, dün saat 14.30 sıralarında Germencik'in kırsal Gümüşköy Mahallesi yakınlarındaki makilikte çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 45 arazöz, 15 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 9 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter ve 265 personel ile havadan ve çok sayıda itfaiye aracıyla karadan yangına müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla 2 gece görüşü özelliği olan helikopter havadan müdahalede bulunurken, yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak Söke'nin Argavlı Mahallesi'ndeki seralara, ardından Söke-Aydın kara yolu yakınlarına sıçradı. Kara yolunda tedbir amaçlı bir süre araçların geçişi tek şeritten verildi.

Argavlı'da 2 ev ve kara yolu kenarında bulunan bir restoran tedbir amaçlı boşaltıldı. Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dün akşam saatlerinde yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Gece boyunda 2 gece görüşlü helikopter ve karadan TOMA ile yapılan müdahale, sabah saatleri ile hava desteği artırılarak devam ediyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA