İşyerine alınmıyor, kapı önünde mesai yapıyor

Aydın Ticaret Borsası'nda 24 yıldır görev yapan 42 yaşındaki Duygu Ödenir Tükel, aidiyet duygusu olmadığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığını iddia etti. Açığa alınma süresi bitince iş yerine dönen Tükel, güvenlik tarafından içeriye almadığı için mesaisini kapıda tamamlıyor. Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ise mobbing iddiasında bulunan çalışanın bir konudan dolayı disiplin soruşturması geçirdiğini, konunun savcılığa intikal ettiğini belirtti.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur

Çondur, "Soruşturma nedeniyle yönetim kurulu olarak personelimiz hakkında uzaklaştırma kararı aldık, noter vasıtasıyla kendisine ilettik" dedi. Tescil memuru olan Tükel, 2017'de Borsa'da yönetim değişikliğinin ardından 2020'de ise Borsa Genel Sekreterliğine Neslihan Duymaz'ın getirilmesi sonrası kendisine mobbing uygulandığını ileri sürdü.

Tükel, "2012 yılında basın, yayın ve halkla ilişkiler şefliğine atandım. Genel sekreter değişimi yaşandı, seçimler oldu ve 'basında yeterince yer alamıyoruz' gerekçesi ile sözlü olarak bildirilmek kaydıyla beni eski görevime verdiler ve mobbing uygulanmaya başlandı. Aidiyet duygumun yeterli olmadığı gerekçesiyle işime son vermek istediler. Yazılı bildirimde bulunmadan yönetim kurulu talimatıyla 60 gün izin kullandım. 7 Nisan 2024'te iznim bitti. İşe geldiğimde masamda bilgisayar ve eşyalarım yoktu. Bir süre sonra eşyalarım geldi. Eski bir bilgisayar geldi. 27 gün mobbing sürdü" dedi