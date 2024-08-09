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Haberler Aydın

Aydın'da otizmli adam annesini odaya kilitledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda otizmli olduğu öğrenilen 41 yaşındaki M.Ö. annesiyle beraber kendisini odaya kilitledi. Annesinin bağırmaları üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, M.Ö'yü ikna ederek merdiven yardımıyla eve balkondan girerek anneye ulaştı.

İHA
Aydın’da otizmli adam annesini odaya kilitledi

Aydın'ın Efeler ilçesi Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın üçüncü katında yaşayan otizmli M.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle annesiyle birlikte kendisini odaya kilitledi.

Annesinin bağırışlarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile eve balkondan girdi. M.Ö. ile görüşüp ikna eden ekipler, oda kapısını levye yardımıyla açarak anneye ulaştı. Sağlık durumları iyi olan anne ve oğlu, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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