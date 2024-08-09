Gençlerin lüks rezidanstaki uyuşturucu partisi böyle bitti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir rezidansta uyuşturucu partisi veren gençler karşılarında polisi buldu. Aşırı dozda uyuşturucu alan 1 genç hastaneye kaldırılırken biri kız 2 genç ise göz altına alındı.

Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Devrim K, A.E ve R.M.G. rezidanstaki konutta uyuşturucu partisi düzenledi. Uyuşturucunun dozunu kaçıran R.M.G. rahatsızlandı. R.M.G. aldığı uyuşturucunun etkisiyle etrafa saldırmaya başlayınca arkadaşları korkup 112'den yardım istedi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, R.M.G'nin saldırgan hareketleri nedeniyle müdahalede bulunamazken devreye polis girdi. Olay yerine sevk edilen polisler, kendinden geçmiş haldeki R.M.G'nin uyuşturucu madde kullandığını belirledi. Narkotik ekipleri olayla ilgili Devrim K. ile A.E'yi gözaltına alırken evde uyuşturucu araması gerçekleştirdi. R.M.G ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı.