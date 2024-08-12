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Aydın'da civalı muska paniği! 3 kişi hastanelik oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun boynundaki muskadan dökülen civa 3 kişiyi hastanelik etti. AFAD ekipleri evde özel yöntemlerle temizlik çalışması yaptı.

İHA
Aydın’da civalı muska paniği! 3 kişi hastanelik oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir zehirlenme olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı. Bu sırada muskanın içinde bulunan civa çocuğun üzerine döküldü. Dökülen civadan etkilenen çocuğa yardım etmek isteyen annesi P.B. ve evde bulunan M.K. isimli kadın da çocuğun üzerine dökülen civayı temizlerken etkilendi. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis'e bildirilerek yardım istendi. Eve gelen sağlık ekpleri, özel kıyafetlerle 14 yaşındaki çocukla birlikte annesini ve onlara yardım eden kadını Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AFAD EKİPLERİ EVDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Yaşanan olayın ardından dökülen maddenin civa olduğunun anlaşılması üzerine eve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Aydın AFAD ekipleri, eve girerek özel yöntemlerle temizlik çalışması yaptı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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