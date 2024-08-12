Mustafa Savaş: Tazminat talepleri hızla karşılanacak

AYDIN'IN Germencik ve Söke ilçelerinde çıkan yangının ardından yaraların sarılması için çalışmalar başladı. Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisinde başlayıp Söke'nin Argavlı mahallesine sıçrayan ve 140 hektar zeytinlik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ardından bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Aydın milletvekili Mustafa Savaş yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi. Savaş, "Alternatif bir yol için Karayolları ile istişare içerisindeyiz. Yangın bölgesindeyiz, yaraları sarmak için buradayız. Pazartesi gününden itibaren hasar tespit çalışmaları hız kazanacak ve vatandaşlarımızın tazminat taleplerini karşılayacağız" dedi.