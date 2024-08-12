  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın

Mustafa Savaş: Tazminat talepleri hızla karşılanacak

KAZIM YÖRÜKCE
Mustafa Savaş: Tazminat talepleri hızla karşılanacak
AYDIN'IN Germencik ve Söke ilçelerinde çıkan yangının ardından yaraların sarılması için çalışmalar başladı. Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisinde başlayıp Söke'nin Argavlı mahallesine sıçrayan ve 140 hektar zeytinlik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ardından bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Aydın milletvekili Mustafa Savaş yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi. Savaş, "Alternatif bir yol için Karayolları ile istişare içerisindeyiz. Yangın bölgesindeyiz, yaraları sarmak için buradayız. Pazartesi gününden itibaren hasar tespit çalışmaları hız kazanacak ve vatandaşlarımızın tazminat taleplerini karşılayacağız" dedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA