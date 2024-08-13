Kahraman kurye! Yaşlı kadını alevlerin arasından kurtardı

Aydın'da müstakil evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan yaşlı kadını kurtaran kurye mahalleli tarafından 'kahraman' ilan edildi. Kahraman kurye Sezer Uygun 66 yaşındaki Naide Toker'i kurtardığı yetmiyormuş gibi, alevlerin arasına tekrar dalarak yangını da söndürdü.

Olay, Veysipaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 45 numaralı müstakil evde meydana geldi. Naide Toker'a ait evde bulunan buzdolabı elektrik kontağından dolayı bir anda alev aldı. O esnada yan binaya paket teslim eden kurye Sezer Uygun, yanık kokusu alınca binanın kapısını çalıp durumu evdekilere haberdar etmek istedi. Bu sırada dumanı fark eden ev sahibi yaşlı kadının yardım çığlığı ile karşılan genç kurye kapıyı kırarak içeri girdi. Kurye Uygun alevlerin arasında kalan yaşlı kadını kucaklayarak evden çıkardı.

YANGINI DA SÖNDÜRDÜ

Sezer Uygun yaşlı kadını kurtardıktan sonra tekrar eve girdi. Korkusuzca yangına müdahale eden Uygun, alevler evi sarmadan yangını söndürüp büyük bir facianın yaşanmasını engelledi. Yangın ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir İtfaiyesi de yangının söndürüldüğünü görünce soğutma çalışması yaptı. Ardından yangına bir itfaiye eri gibi müdahale eden Sezer Uygun'a cesaretinden dolayı teşekkür etti.

Olayın ardından gazetecilere heyecan dolu dakikaları anlatan kurye Uygun, "Paket teslim etmeye gelmiştim. Bir anda yanık kokusu aldım ve yan binadan duman çıkmaya başladı. Teyzenin bağrışını duyunca hemen yardımına koştum. Eve girdiğimde buzdolabının arkası yanıyordu. Yaşlı teyzenin duman ve alevlerin arasında kaldığını gördüm. Önce onu kucaklayarak onu kurtardım. Ardından tekrar mutfağa girerek hortum tutup yangını söndürdüm" dedi.

"ONA MİNNETTARIM"

Kendi ve evi yanmaktan son anda kurtulan Naide Toker, olaydan sonra kurye Sezer Uygun'un boynuna sarılarak teşekkür etti. Toker, "Mutfağa girdiğimde dumandan göz gözü görmüyordu. Ardından pencereyi açtım ve birden her yeri alevler sardı. Yardım istemek için bağırmaya başladım. Çığlıklarımı kurye oğlumuz duydu ve imdadıma yetişti. Beni alevlerin arasından aldıktan sonra yangını söndürdü. Eğer o olmasaydı ölmüştüm. Beni ve evimi kurtardığı için ona minnettarım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.