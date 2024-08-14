  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın

Aydın'da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı: 1'i ağır 8 yaralının olduğu kaza kamerada

Aydın'da dün meydana gelen kaza yolcu otobüsünün iş makinesine arkadan çarptı. Kaza sonucu 1'i ağır 8 kişinin yaralanırken olay anı otobüsün kamerası tarafından anbean böyle görüntülendi.

DHA
Aydın’da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı: 1’i ağır 8 yaralının olduğu kaza kamerada

Aydın'daki kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Söke ilçesi Milas kara yolu Gölbent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesine giden S.S. (40) yönetimindeki 35 BAA 137 plakalı yolcu otobüsü, önündeki U.T. (39) yönetimindeki iş makinesine çarptı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsü şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi ile iş makinesi operatörü U.T. yaralandı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan U.T.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza anının yolcu otobüsünün kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde yolcu otobüsünün sollarken iş makinesine çarpması yer alıyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA