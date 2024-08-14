Önce çarptı, sonra kaskıyla dövdü

Aydın Nazilli'de motosiklet sürücüsü, çarptığı diğer motosikletliyi kaskla darp etti.

Kaza, Nazilli'de İsabeyli - Dallıca eski yolu üzerinde meydana geldi. A.Y idaresindeki motosiklet, Dallıca'dan Nazilli yönüne seyir halindeyken yine aynı yöndeki A.Ç idaresindeki motosiklete hızlı bir şekilde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü de yola savruldu. Kazanın şoku ile hatalı sürücü A.Y, yerden kalkıp diğer motosiklet sürücüsü A.Ç'ye saldırdı.

Bir anda kavgaya tutuşan tarafları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosikletten düşme sonucu yaralanan A.Y ve annesi S.K ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer motosiklet sürücüsü A.Ç ve kız arkadaşı hatalı olmasına rağmen kendisine saldıran taraflardan karakolda şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.