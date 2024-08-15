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Haberler Aydın

Bakan Göktaş çağrı merkezini inceledi

HABER MERKEZİ
Bakan Göktaş çağrı merkezini inceledi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki ziyareti kapsamında, Köşk ilçesinde, Bakanlığa ait "Alo 144 Sosyal Yardım Hattı"nın yer aldığı çağrı merkezinde incelemelerde bulundu. Göktaş, gelen bir çağrıyı da cevapladı. Hatay Dörtyol'dan arayan Bahar adlı gencin kamuoyunda evlilik kredisi olarak bilinen uygulama hakkında bilgi almaya yönelik talebi üzerine Göktaş, genç kıza Aile ve Gençlik Fonu'ndaki çalışmaları anlattı. Göktaş, konuşması sırasında genç kızın, "Gerçekten bakan mısınız?" demesi üzerine, kentteki incelemeleri sırasında çağrı merkezine geldiğini söyledi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Bahar'ın ekim ayındaki nikahına katılım sözü de vererek, "Evlilik yolunda atacağınız bu güzel adımda yanınızdayız." dedi.
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