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Haberler Aydın

Aydın'da 9 terör yandaşı eş zamanlı operasyonla yakalandı

Aydın'da terör örgütü üyelerinin ve terörün propagandasını yapanlara yönelik çalışmalar sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı şüphelilere yaptığı eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına aldı.

İHA
Aydın’da 9 terör yandaşı eş zamanlı operasyonla yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından aranan şüphelilere yönelik icra edilen operasyon yapıldı.

Efeler ilçesinde Suriye'de PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlere katıldığı tespit edilen 1 terör örgütü üyesi ile Efeler, Sultanhisar, Kuşadası ve Söke ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-THKP/C) suçundan 8 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

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