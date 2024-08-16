Klima arızası evi küle çevirdi

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde bir evde klimanın elektrik aksamında meydana gelen yangında evde büyük hasar oluştu. Yangın, Nazilli'ye Yıldıztepe Mahallesi 61/1 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katından meydana geldi. Evde klimanın elektrik aksamında kıvılcımla birlikte yangın çıktı. Evde bulunanlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi ve evi terk etti. İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis ekipleri ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa zamanda olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü. Şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı. Evde ciddi maddi hasar oluştu