  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın

Bozdoğan yangınında köylülerden tanker desteği

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, gece boyunca ilerledi. Yayılan alevler, Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine kadar geldi. Yangın söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan ve karadan sürüyor. Köylüler, su tankerleriyle yangına müdahalenin yanında bölgede bulunan olası yangınlarda helikopterlerin su alması amacıyla yapılan yangın havuzlarına su taşıyorlar.

HABER MERKEZİ
Bozdoğan yangınında köylülerden tanker desteği

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesin'de dün akşam saatlerinde başlayan yangın geniş bir alana yayıldı. Muğla sınırına kadar ilerleyen yangında Alhisar, Altıntaş ve Örmepınar mahallelerindeki ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Bozdoğan Belediyesi ve yerel halk yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük mücadele veriyor.

Yangın nedeniyle Nazilli-Yatağan yolu trafiğe kapatılırken, Örmepınar Gazyeri mevkiindeki evlerdeki vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde yayılan alevler, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar geldi. Yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Kavaklıdere Belediye Başkanlığı ise köylülere tanker çağırısı yaptı. Çağrıda, "Bölgemizdeki yangından dolayı su tankeri ve kesim motoru olan vatandaşlarımızın acilen Çayboyu Kapalı Pazar yerinde toplanmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

KÖYLÜLERDEN YANGINLA MÜCADELEYE TANKER DESTEĞİ

Köylüleri bahçe ve hayvanlarını sulama amaçlı kullandıkları tankerlerini yangın müdahale aracına dönüştürdü. Bölgedeki köylüler, kendi imkanlarınca tankerlerini doldurarak yangınla mücadeleye destek veriyor. Vatandaşlar su tankerleriyle yangınla mücadeleye destek için helikopterlerin su alması amacıyla yapılan yangın havuzlarına su taşıyorlar.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA