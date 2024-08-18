Aydın Bozdoğan’daki yangına müdahale sürüyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Alhisar Mahallesi'nin üst kısımlarında çıkan orman yangınına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekipler, alevlerin yoğunlaştığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde yoğun çalışma gerçekleştirdi.

Bölgede havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopter sayısı arttırıldı.

Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.

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