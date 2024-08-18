Ege griye büründü! Yanan alanlar havadan görüntülendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında onlarca dönüm alan zarar gördü. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, ilçeye bağlı Yamanlar mevkiinde 4 gün önce saat 21.00 sıralarında meydana gelmişti. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, yangında hasar gören alanlar ise drone ile görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi. Alhisar Mahallesi'nin üst kesimlerinde dün çıkan orman yangını geniş alana yayıldı. Güre, Hışımlar ve Malküpü ve Örmepınar mahallelerinde yanan alanlar dronla görüntülendi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında elektrik direğinden çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangının çıkış noktası dron ile görüntülendi. Yangında 700 hektar alan etkilendi.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesinde 14 Ağustos'ta, Kayacık Mahallesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Alevler gerisinde küle dönen ağaçlar ve evler bıraktı.