Yasağa aldırış etmeyip ormana girenlere ceza yağdı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, orman yangınlarının önlenmesi kapsamında 17-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan devriye faaliyetleri esnasında "Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler" konulu komisyon kararı doğrultusunda yasaklama kararlarına uymayan kişiler ise jandarmadan kaçamadı.

Bu çerçevede 17-28 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilere kapatılan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na tekne vasıtasıyla deniz yolu ile giren 3, Efeler ilçesi Ilıcabaşı, Karaköy Mahallesi ve Anbarcık Mahallesi'nde 3 ve Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde 3 olmak üzere 9 şahsa, kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 18 bin 468 TL idari yaptırım kararı uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca ormanların ve canlıları korumak ve yangınların önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.