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Haberler Aydın

Aydın'da 31 zehir taciri yakalandı

Aydın'da zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Jandarma ekipleri bir gün içinde yaptığı operasyonda 31 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin hakkında işlem başlatıldı.

İHA
Aydın’da 31 zehir taciri yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, koordineli yapılan çalışmalarda bir gün içerisinde 31 şüpheli yakalandı.

Ayrıca yapılan aramalarda ise muhtelif miktarda kubar esrar ve metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca, 1 adet esrar öğütme aparatı, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Öte yandan yapılan faaliyet esnasında narkotik suçlardan aranan 1, farklı suçlardan aranma kaydı olan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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