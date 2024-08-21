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Haberler Aydın

Sitedeki aydınlatma direğine dokunan genç elektrik akımına kapılarak can verdi

Aydın'da dün gece yaşanan feci olay yürekleri dağladı. Alınan bilgiye göre, site içerisindeki aydınlatma direğine dokunan 16 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İHA
Sitedeki aydınlatma direğine dokunan genç elektrik akımına kapılarak can verdi

Aydın'da Kuşadası'na bağlı Ege Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, site içerisindeki aydınlatma direğine dokunan 16 yaşındaki Melih Ayvaz, kaçak elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden site sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayvaz'ı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin ölümü büyük üzüntüye neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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