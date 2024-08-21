Yangın söndü Başkan Özel göründü

YENİ Asır Gazetesi'nin CHP'li Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in Gürcistan'da tatilde olduğunu duyurmasının ardından sosyal medyada yükselen tepkiler, Başkan Özel'i tatilini yarıda kesip Bozdoğan'a dönmek zorunda bıraktı. Ancak ilçesine döndüğünde yangın çoktan söndürülmüştü. Yangın bölgesine geç gelen Özel, milletin aklıyla dalga geçercesine yangın bölgesinden fotoğraflar paylaştı, bu hareketi tepkileri daha da alevlendirdi.

'SAMİMİYETSİZ DAVRANIŞLAR'

BAŞKAN Özel'e tepki gösteren Bozdoğanlılar, "Başkanın, kriz anında ilçede bulunmaması ve acil duruma yeterince müdahale etmemesi, bizleri yalnız hissettirmiştir. Bu davranışlar, halk olarak güvenimizi sarsmış ve samimiyetsizlik olarak değerlendirilmiştir. Başkan Özel'in tutumu, Bozdoğan halkı olarak bize yapılan büyük bir haksızlıktır" ifadelerini kullandı.