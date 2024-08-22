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Haberler Aydın

Ambulans helikopter yangında yaralanan çocuk için havalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ev yangınında ağır yaralanan 5 ve 6 yaşındaki iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan H.M.G ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İHSAN KARATAŞ
Ambulans helikopter yangında yaralanan çocuk için havalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ev yangınında ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. İlçenin Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı. Yangında evde bulunan 5 yaşındaki H.M.G. ile 6 yaşındaki T.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocukları Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu daha ağır olan H.M.G, ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer çocuğun tedavisinin de hastanede sürdüğü öğrenildi.

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