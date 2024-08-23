Aydın’da TOGG konvoylu toplu sünnet şöleni...

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün geleneksel toplu sünnet organizasyonunda çocuklar TOGG konvoyu ile şehir turu attı.

Sultan 2. Bayezid Vakfiyesinde yer alan çocukları sünnet ettirme hayır şartı gereği yıllardır yapılan etkinlik, bu yıl Aydın'da renkli bir organizasyonla gerçekleşti. Program, Efeler ilçesindeki Zincirli Han Otel'den TOGG araç konvoyu ile başladı. Konvoy eşliğinde gezdirilen sünnet çocukları, bu özel günlerinde unutulmaz anlar yaşadı.

Yine Zincirli Han'da devam edin etkinlikte, sünnet çocuklarına yemek ikram edildi, çeşitli hediyeler takdim edildi. Mehteran Takımı gösterileriyle programa renk kattı. Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural, etkinlikte sosyal sorumluluk ve geleneksel değerlerin bir araya getirildiğini belitti.