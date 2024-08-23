Yangına uykuda yakalandılar... Yangında yaşanan korku çocukların yüzlerine yansıdı...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen küle döndü. Yanan evde baygın halde bulunan ve yanmaktan son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın tedavi altına alınırken ambulansta baygın kadının başucunda bekleyen 2 çocuğun korku dolu bakışları yangında yaşanan kabusu gözler önüne serdi.

Yangın, Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi'nde 4101 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Elektrik arızası nedeniyle 3 katlı apartmanın ikinci katında yaşayan N.E.'nin dairesinden alevler yükseldi. Dairede oturanlar yangına uykuda yakalanırken alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın başka evlere sıçramadan söndürülürken, dumandan etkilenen ev sahibi N.E apartman koridorunda baygın bir şekilde bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan N.E sağlık ekiplerine teslim edildi. Korkunç yangında aşırı dumandan dolayı başka dairelerde oturan 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi daha duman etkilenerek kontrol amaçlı ambulansa alındı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ayakta müdahale edilirken, baygınlık geçiren N.E ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangından geriye için ambulansa alınan 2 çocuğun yangının etkisiyle korku dolu bakışları kaldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.