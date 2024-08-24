Aydın’ın 2 ilçesi afet bölgesi ilan edildi...

AFAD, 14-20 Ağustos tarihleri arasında aralarında Aydın ve İzmir'in de bulunduğu 8 ilde meydana gelen yangınlar nedeniyle bazı bölgeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan etti. Öte yandan, yangınların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle 5 bin 381 vatandaşın tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildiği de belirtildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, İzmir ilinin Bayındır ilçesinde Yeşilova Mahallesi, Bayraklı ilçesinde Doğançay, Körfez ve Onur Mahalleleri, Karşıyaka ilçesinde Latife Hanım ve Sancaklı Mahalleleri, Tire ilçesinde Çayırlı Mahallesi ile Aydın ilinin Bozdoğan ilçesinde Hışımlar ve Örmepınar Mahalleleri ile Didim ilçesinde Hisar Mahallesi'nin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiği bildirildi. Yangından etkilenen bu mahallelerde, AFAD'ın hak sahibi çalışmaları başlatıldığı ve konut ve iş yerleri yangından zarar gören vatandaşların AFAD İl Müdürlüklerine başvurması gerektiği belirtildi. Yangın sebebiyle konut ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara, zarar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından nakdi yardım yapılacağı ifade edildi.